Сердар Азмун: «У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Их все отклонили»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансферных слухах.
«Я никогда не говорил, что куда-то перехожу. Писали, что я прохожу медосмотр и обо всем договорился с какой-то командой. «Зенит» отклонил предложение «Лиона» в тот же день.
У меня есть контракт, даже если бы я хотел уйти, клуб этого не позволит. У Роналду и Месси тоже есть контракт, они не могут покинуть свои команды. Это СМИ отправляли меня в другие клубы.
Я сам вообще ничего не говорил. Я сам устал от этих новостей. Каждое утро меня отправляют в новую команду. Пожалуйста, не пишите об этом. Если что случится, я скажу сам.
У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», – сказал игрок.
Контракт 26-летнего футболиста истекает в 2022 году.