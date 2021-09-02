Сердар Азмун: «У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Их все отклонили»

Нападающий высказался о трансферных слухах.

«Я никогда не говорил, что куда-то перехожу. Писали, что я прохожу медосмотр и обо всем договорился с какой-то командой. «Зенит» отклонил предложение «Лиона» в тот же день.

У меня есть контракт, даже если бы я хотел уйти, клуб этого не позволит. У Роналду и Месси тоже есть контракт, они не могут покинуть свои команды. Это СМИ отправляли меня в другие клубы.

Я сам вообще ничего не говорил. Я сам устал от этих новостей. Каждое утро меня отправляют в новую команду. Пожалуйста, не пишите об этом. Если что случится, я скажу сам.

У меня были предложения от , «Ромы», и . Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», – сказал игрок.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в 2022 году.