Роналду из-за правил АПЛ не сможет взять 7-й номер в «МЮ», если Кавани не уйдет

Форвард Криштиану Роналду возвращается в .

Пока не было официальной информации о том, под каким номером 36-летний португалец будет выступать.

Однако, согласно правилам , Роналду не сможет взять 7-й номер, под которым он играл в «Ювентусе», «Реале» и «МЮ». Этот номер сейчас у Эдинсона Кавани. И правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Роналду может свободно получить седьмой номер, если уйдет Кавани. Но, по данным разных источников, Кавани и «МЮ» не собираются расставаться этим летом.

Как пишет Goal.com, сейчас для Роналду доступны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

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