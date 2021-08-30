Захарян – самый молодой полевой игрок сборной России в истории. Только Акинфеев дебютировал, будучи младше

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
Захарян дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней.
Он стал самым молодым полевым игроком в истории сборной. Ранее это достижение принадлежало Алану Дзагоеву из ЦСКА (18 лет, 3 месяца, 24 дня).
Рекордсменом среди футболистов всех амплуа является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.