Захарян – самый молодой полевой игрок сборной России в истории. Только Акинфеев дебютировал, будучи младше

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вышел в стартовом составе сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Захарян дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней.

Он стал самым молодым полевым игроком в истории сборной. Ранее это достижение принадлежало Алану Дзагоеву из ЦСКА (18 лет, 3 месяца, 24 дня).

Рекордсменом среди футболистов всех амплуа является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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