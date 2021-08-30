Карпин о Гильерме в старте: «Кафанов выбрал его. Зачем мне объяснения, почему? Я не спрашивал, мне не очень интересно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед матчем отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

Гильерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гильерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.

Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения», – сказал Карпин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Захарян, Дивеев, Ионов, Гильерме, Головин, Миранчук – в старте России на матч с Хорватией. Джикия – капитан