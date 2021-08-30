Захарян, Дивеев, Ионов, Гильерме, Головин, Миранчук – в старте России на матч с Хорватией. Джикия – капитан

Объявлен состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Штаб Валерия Карпина предпочел начать игру без номинального форварда. Капитаном команды будет защитник «Спартака» .

Состав сборной России: Гильерме, Караваев, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Головин, Миранчук, Кузяев, Ионов, Захарян.

Матч Россия – Хорватия начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.