Захарян, Дивеев, Ионов, Гильерме, Головин, Миранчук – в старте России на матч с Хорватией. Джикия – капитан

Объявлен состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
Штаб Валерия Карпина предпочел начать игру без номинального форварда. Капитаном команды будет защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Состав сборной России: Гильерме, Караваев, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Головин, Миранчук, Кузяев, Ионов, Захарян.
Матч Россия – Хорватия начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые 1️⃣1️⃣ на игру с хорватами!#РоссияХорватия #Погнали! pic.twitter.com/bHIuyvABEb— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021