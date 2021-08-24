Зарплата Анджорина в «Локо» – около 1,5 млн евро в год. Сделка с «Челси» закрыта

Полузащитник Тино Анджорин перейдет в «Локомотив» из «Челси» в ближайшее время.

Московский клуб закрыл сделку с участием 19-летнего англичанина.

Речь идет об аренде с правом выкупа за 20 миллионов евро. Определиться по выкупу игрока железнодорожники должны уже в зимнее трансферное окно.

Тино получил в «Локомотиве» зарплату около 1,5 млн евро в год.

Анджорин – воспитанник «синих», он провел 10 матчей за вторую команду «Челси» в прошлом сезоне.

Тино играл и за основной состав: в сезоне-2020/21 футболист провел 80 минут в матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1). Статистику Анджорина можно изучить здесь.

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