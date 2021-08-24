Трансфер Анджорина в «Локо» из «Челси» может обойтись в 20 млн евро («РБ Спорт»)

«Локомотив» работает над трансфером полузащитника «Челси» Тино Анджорина.
Сегодня в Москву прилетает представитель агентства First Access, который проведет переговоры с руководством железнодорожников.
Ранее сообщалось, что сначала 19-летний англичанин пройдет в «Локомотиве» предварительный просмотр.
«РБ Спорт» утверждает, что речь сразу идет о полноценном трансфере, а сумма сделки оценивает в 20 млн евро.
Анджорин, являющийся воспитанником «синих», провел 10 матчей за вторую команду «Челси» в прошлом сезоне.
Он играл и за основной состав: в сезоне-2020/21 футболист провел 80 минут в матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1).
Статистику Анджорина можно изучить здесь.