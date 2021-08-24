«Челси» включит в соглашение с «Локо» по Анджорину пункт об обратном выкупе за 25 млн фунтов (The Sun)

Полузащитник Тино Анджорин близок к уходу из «Челси».

По сведениям The Sun, лондонский клуб готов продать 19-летнего футболиста за 18 млн фунтов (21 млн евро).

При этом «синие» намерены включить в соглашение пункт об обратном выкупе хавбека за 25 млн фунтов (29,1 млн евро). Аналогичным образом этим летом «Челси» поступил в случае с форвардом Тэмми Абрахамом, перешедшим в «Рому».

Отмечается, что Анджорин сегодня проходит медобследование перед трансфером.

В этом сезоне полузащитник провел один матч за в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Трансфер Анджорина в «Локо» из «Челси» может обойтись в 20 млн евро («РБ Спорт»)