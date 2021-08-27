«Атлетико» сможет выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро

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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн возвращается в «Атлетико».

Стороны согласовали аренду 30-летнего форварда на сезон с правом выкупа, как сообщалось ранее.

«Матрасники» смогут выкупить француза за 40 млн евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, Гризманн договорился с «Атлетико» о контракте на 2 года с возможностью продления еще на один.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.

Форвард выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

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