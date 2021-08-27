«Барселона» бесплатно арендует Люка де Йонга и будет полностью платить ему зарплату

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг переходит в «Барселону».

Каталонский клуб бесплатно арендует 31-летнего форварда, полностью взяв на себя его зарплату, сообщает Diario Sport со ссылкой на ABC Sevilla.

Нидерландец уже принял предложение сине-гранатовых, в ближайшее время о сделке объявят официально.

Главный тренер «Барсы» хорошо знает де Йонга по совместной работе в сборной Нидерландов.

согласилась отпустить нападающего, подписав этим летом лучшего бомбардира «Уэски» .