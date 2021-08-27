Гендиректор «Спартака»: «Рассматриваем в качестве спортдиректора иностранца, это приоритет. Нужно дождаться, когда его отпустят»

Гендиректор рассказал о поисках спортивного директора.

«Кандидаты на пост спортивного директора есть, также есть и приоритет. Но здесь ситуация, как и с футболистами, – не все готовы отпустить человека в другой клуб. Рассматриваем в качестве спортдиректора иностранца, считаем это приоритетным вариантом для нас.

Этот человек является действующим сотрудником. Нужно дождаться, когда его отпустят, или ждать, когда у него закончится контракт.

Правда ли, что это генеральный директор донецкого «Шахтера» ? Нет, я про это не слышал», – сказал Мележиков.