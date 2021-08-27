«Барса» может продать Гризманна «Атлетико» за 50 млн евро, обменять на Сауля или отдать в аренду с правом выкупа

«Барселона» и «Атлетико» обсуждают трансфер нападающего каталонцев Антуана Гризманна.
«Матрасники» отклонили предложение об обмене на Жоау Феликса.
Теперь стороны обсуждают возможность обмена Гризманна на полузащитника Сауля, сообщает As. При этом «Атлетико» готов отдать испанца только в аренду.
Кроме того, «Барселона» может продать Гризманна в «Атлетико» или отдать его в аренду, утверждает L’Équipe.
Полноценный трансфер оценивается в 50 млн евро, при этом варианте француз подпишет 3-летний контракт. Если же это будет аренда, то в соглашении будет предусмотрено право выкупа.