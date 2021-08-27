«Барса» может продать Гризманна «Атлетико» за 50 млн евро, обменять на Сауля или отдать в аренду с правом выкупа

«Барселона» и «Атлетико» обсуждают трансфер нападающего каталонцев .

«Матрасники» отклонили предложение об обмене на Жоау Феликса.

Теперь стороны обсуждают возможность обмена Гризманна на полузащитника Сауля, сообщает As. При этом готов отдать испанца только в аренду.

Кроме того, может продать Гризманна в «Атлетико» или отдать его в аренду, утверждает L’Équipe.

Полноценный трансфер оценивается в 50 млн евро, при этом варианте француз подпишет 3-летний контракт. Если же это будет аренда, то в соглашении будет предусмотрено право выкупа.