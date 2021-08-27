«Барса» ведет переговоры о трансфере форварда «Севильи» де Йонга

пытается подписать нападающего в последний день трансферного окна.

«Блауграна» обратилась к «Севилье» для начала переговоров о трансфере Люка де Йонга, сообщает As.

Неизвестно, удастся ли сторонам прийти к соглашению, так как «Барса» начала переговоры в 19:00 по московскому времени, но обсуждение трансфера идет.

Подписания 31-летнего нападающего хочет лично главный тренер каталонцев , знакомый с де Йонгом по работе в сборной Нидерландов.

За 69 матчей в составе «Севильи» де Йонг забил 10 голов. Его статистика – здесь.