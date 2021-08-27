«Барса» зарегистрировала Агуэро в Ла Лиге благодаря соглашению с Бускетсом и Альбой о снижении зарплат

Капитаны «Барселоны» и согласились на снижение зарплаты.

Зарплаты футболистов будут снижены в этом сезоне, а выплаты по оставшемуся сроку их контрактов будут отсрочены.

«Блауграна» объявила, что благодаря этому клуб смог зарегистрировать нападающего для игры в .

Кроме того, решение Бускетса и Альбы позволило каталонцам уложиться в требования, касающиеся финансового фэйр-плей.

Ранее на похожий шаг пошел защитник Жерар Пике, что позволило «Барсе» зарегистрировать Мемфиса Депая и Эрика Гарсию.