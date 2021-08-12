Станислав Черчесов: «Мы с Федуном на связи, но не хочется, чтобы мое имя использовали для внесения нестабильности в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов не подтвердил информацию о переговорах со .

– Где вы сейчас находитесь и что можете сказать о такой новости?

– Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну.

Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун.

Да, все время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в , тем более, она там есть и без того.

Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама, – сказал Черчесов.

Мы нашли квартиру Черчесова в Австрии. Виды – просто космос, соседи считают Стани человеком с правильным сердцем