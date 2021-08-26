ЦСКА получит 22,5 млн евро от продажи Влашича в «Вест Хэм», «Эвертон» – 7,5 млн. Контракт еще не подписан

Полузащитник Никола Влашич близок к уходу из .

По сведениям Jutarnji List, хавбек еще не подписал контракт с , однако фактически переход с ним согласован. Документы не были оформлены из-за того, что Влашич не хотел ждать соблюдения административных формальностей и стремился присоединиться к сборной перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Россией.

Отмечается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, из которых ЦСКА получит 22,5 млн, а , за который хорват играл ранее, – 7,5 млн.

Также 800 тысяч евро полагаются «Хайдуку» в качестве солидарных выплат, регламентированных ФИФА.

Подробно со статистикой выступлений Влашича можно ознакомиться здесь.