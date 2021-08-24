«Реал» и «ПСЖ» обсуждают трансфер Мбаппе в эти минуты. Парижане не выходят из переговоров

«Реал» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «ПСЖ» .

По данным Marca, в эти минуты клубы ведут переговоры и пытаются прийти к соглашению.

В «Реале» присутствует оптимизм, что сделка все же состоится, , в свою очередь, хоть и не намерен отпускать форварда, не отказывается от диалога.

Ранее стало известно, что парижан не устроило предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Пока не известно, готов ли улучшить предложение.