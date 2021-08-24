«Реал» и «ПСЖ» обсуждают трансфер Мбаппе в эти минуты. Парижане не выходят из переговоров

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«Реал» по-прежнему ведет работу над трансфером нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По данным Marca, в эти минуты клубы ведут переговоры и пытаются прийти к соглашению.

В «Реале» присутствует оптимизм, что сделка все же состоится, «ПСЖ», в свою очередь, хоть и не намерен отпускать форварда, не отказывается от диалога.

Ранее стало известно, что парижан не устроило предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Пока не известно, готов ли «Мадрид» улучшить предложение. 

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