Лидер «Коммунистов России» об отмене лимита: «Завтра мы что, сможем иностранцев избирать в президенты, депутаты, губернаторы?»

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что не поддерживает предложение о полной отмене лимита на легионеров в .

«Отмена лимита – это безумие. Завтра мы что, сможем иностранцев избирать в президенты, в депутаты, назначать губернаторами? Это все глупости.

Мы являемся свидетелями рождения международной спортивной транснациональной корпорации. Спорт становится самостоятельным большим бизнесом.

Сейчас идет борьба между различными космополитическими тенденциями и стремлением сохранить национальное государства. Сохранение национальной сборной из своих игроков – часть борьбы за сохранение национального государства. Поэтому лимит отменять ни в коем случае нельзя.

Без легионеров действительно иногда трудно. Но это должна быть временная мера. Если команда находится в кризисе, ей можно брать легионера на ограниченный срок, чтобы вывести команду из пике. Например, на полгода. Максимум – год.

Не должно быть такого, чтобы в команде всегда были легионеры. Иначе легионеры будут перепродаваться бесконечно, как лизинговые машины, и мы потеряем соревновательность футбола», – сказал Малинкович.