Слуцкий о лимите: «Россияне должны конкурировать с иностранцами на равных основаниях за место в составе»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ситуацию вокруг лимита на легионеров в , который вскоре может быть отменен.

– На днях прошло собрание клубов РПЛ, на котором «Рубин» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Чем объясняется такая позиция клуба?

– «Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита.

Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию.

За полную отмену лимита выступили и , и «Динамо», и , и , и . Мы много раз четко и аргументированно объясняли свою позицию.

И я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях, – заявил Слуцкий.