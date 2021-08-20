Слуцкий о лимите: «Россияне должны конкурировать с иностранцами на равных основаниях за место в составе»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар лимит на легионеров Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг лимита на легионеров в РПЛ, который вскоре может быть отменен.

– На днях прошло собрание клубов РПЛ, на котором «Рубин» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Чем объясняется такая позиция клуба?

– «Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита.

Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию.

За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА. Мы много раз четко и аргументированно объясняли свою позицию.

И я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях, – заявил Слуцкий.

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