Слуцкий о лимите: «Россияне должны конкурировать с иностранцами на равных основаниях за место в составе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг лимита на легионеров в РПЛ, который вскоре может быть отменен.
– На днях прошло собрание клубов РПЛ, на котором «Рубин» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Чем объясняется такая позиция клуба?
– «Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита.
Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию.
За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА. Мы много раз четко и аргументированно объясняли свою позицию.
И я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях, – заявил Слуцкий.