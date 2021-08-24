Мбаппе сообщил игрокам «ПСЖ», что уходит в «Реал», и попрощался с ними

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
По данным Cuatro, француз уже уведомил своих партнеров по парижской команде о предстоящем трансфере и попрощался с ними.
Ожидается, что трансфер оформят в ближайшие двое суток.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
По данным Marca, «Реал» может объявить о переходе Мбаппе уже в эту пятницу.
Форвард посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.