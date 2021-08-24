«Реал» сделал «ПСЖ» финальное предложение по Мбаппе – 170+10 млн евро

«Реал» не оставляет попыток подписать форварда .

Мадридский клуб сделал новое официальное предложение – 170 млн евро гарантированно и еще 10 млн в виде бонусов.

Источники в «Реале» считают, что это будет последнее предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе хочет только в – сейчас или следующим летом, когда француз станет свободным агентом.

В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что готов продать Мбаппе за 220 миллионов евро, но рассмотрит и продажу за 200 миллионов.