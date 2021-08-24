Трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. В пятницу сделку могут подтвердить официально (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Ожидается, что уже в пятницу клубы могут оформить трансфер, обменявшись документами и согласовав последние детали.
«ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
По данным Marca, «Реал» также может объявить о переходе Мбаппе прямо в пятницу. Форвард посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.
Ранее сообщалось, что сам 22-летний француз настроен перейти именно в «Реал». Следующим летом истекает срок его контракта с «ПСЖ».