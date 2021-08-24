«Юве» попросил агента Роналду прислать официальное предложение от «Сити». Криштиану пообщался с Гвардиолой

Португальский журналист Гонсалу Лопеш поделился новостями по поводу возможного трансфера форварда из в .

Лопеш написал, что переход Роналду в «Ман Сити» практически оформлен. Однако затем начал делиться деталями. Он, в частности, сообщил, что Криштиану уже обсудил ситуацию с тренером , а судьба сделки зависит от агента Жорже Мендеша и «Ювентуса».

Массимилиано Аллегри хотел бы получить взамен, но сам игрок предпочел бы Испанию как место продолжения карьеры. Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, чьи дела ведет Мендеш, тоже был предложен агентом.

Как сообщил Лопеш, «Ювентус» согласен отпустить Роналду, но попросил Мендеша прислать официальное предложение от «Манчестер Сити».