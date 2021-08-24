Роналду сомневался в трансфере в «Ман Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил Криштиану

Будущее форварда остается неопределенным.

Португальский журналист Гонсалу Лопеш сообщил, что португалец сомневался в варианте с переходом в «Манчестер Сити». Это связано с тем, что Роналду защищал цвета в 2003-2009 годах. В составе «Юнайтед» Криштиану трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Впрочем, по данным источника, агенту игрока удалось убедить своего клиента.

Сообщалось, что Мендеш напрямую ведет переговоры с и обсуждает личные условия и контракт. При этом туринский клуб по-прежнему требует за 36-летнего португальца 28-30 миллионов евро и не собирается отдавать его бесплатно.