Роналду сомневался в трансфере в «Ман Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил Криштиану

Будущее форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.
Португальский журналист Гонсалу Лопеш сообщил, что португалец сомневался в варианте с переходом в «Манчестер Сити». Это связано с тем, что Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах. В составе «Юнайтед» Криштиану трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
Впрочем, по данным источника, агенту игрока Жорже Мендешу удалось убедить своего клиента.
Сообщалось, что Мендеш напрямую ведет переговоры с «Манчестер Сити» и обсуждает личные условия и контракт. При этом туринский клуб по-прежнему требует за 36-летнего португальца 28-30 миллионов евро и не собирается отдавать его бесплатно.