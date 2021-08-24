Витория про 1:2 с «Сочи»: «Не считаю проигрыш «Спартака» заслуженным. Мы контролировали ход игры»

Главный тренер подвел итоги матча 6-го тура с (1:2).

«Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое сложное – забили первыми. Но потеряли концентрацию, позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже.

Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал.

Первый гол: начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, но игрок не подошел на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч, защитники выбили его, и мяч попал на ногу игроку «Сочи», пошла контратака.

Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужны строгость, зрелая игра», – заявил Витория.

У «Спартака» 5 поражений в 8 матчах при Витории