Витория на вопрос об отставке из «Спартака»: «Я борец, просто так не сдамся. Верю в свое дело»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от «Сочи» (1:2) в 6-м туре РПЛ.
– «Спартак» проиграл три матча из шести. Не думали ли вы об отставке? Или верите в свой путь, продолжая идти по нему?
– Я борец по натуре – просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни.
Сейчас непростой момент – не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.
– Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Как действовать, какие планы на перерыв?
– Будем работать с теми, кто останется в команде. Их немало: Квинси, Мозес, Соболев, Жиго, Айртон, Рассказов, Кутепов и другие. Будем работать с ними, – сказал Витория.