Витория на вопрос об отставке из «Спартака»: «Я борец, просто так не сдамся. Верю в свое дело»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Мозес Руй Витория Илья Кутепов Квинси Промес Самюэль Жиго Айртон Николай Рассказов Александр Соболев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от «Сочи» (1:2) в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» проиграл три матча из шести. Не думали ли вы об отставке? Или верите в свой путь, продолжая идти по нему?

– Я борец по натуре – просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни.

Сейчас непростой момент – не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.

– Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Как действовать, какие планы на перерыв?

– Будем работать с теми, кто останется в команде. Их немало: Квинси, Мозес, Соболев, Жиго, Айртон, Рассказов, Кутепов и другие. Будем работать с ними, – сказал Витория.

У «Спартака» 5 поражений в 8 матчах при Витории

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