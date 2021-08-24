Дзюба сделал ассист на Азмуна в матче с ЦСКА. У него первое результативное действие в этой РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сердар Азмун Футбол

«Зенит» играет с ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:0, второй тайм).

Нападающий петербуржцев Артем Дзюба отметился голевой передачей – с его паса на 82-й минуте счет открыл Сердар Азмун.

Это первое результативное действие 33-летнего Дзюбы в текущем розыгрыше РПЛ. У него пока ни одного забитого мяча и одна результативная передача.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.

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