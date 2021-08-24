Дзюба сделал ассист на Азмуна в матче с ЦСКА. У него первое результативное действие в этой РПЛ

играет с ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:0, второй тайм).

Нападающий петербуржцев отметился голевой передачей – с его паса на 82-й минуте счет открыл .

Как же здорово Азмун разобрался в штрафной армейцев 🔥🔥🔥



Сердар поймал пас Дзюбы, просочился через двоих и покатил мимо Акинфеева. Так иранец принес важные три очка «Зениту» 😎 pic.twitter.com/R08n26B4S5 — Матч ТВ (@MatchTV) August 26, 2021

Это первое результативное действие 33-летнего Дзюбы в текущем розыгрыше РПЛ. У него пока ни одного забитого мяча и одна результативная передача.

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