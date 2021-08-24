«Ман Сити» не хочет платить за Роналду и включать Жезуса в сделку. «Юве» требует 30 млн евро

пока не делал предложений «Ювентусу» о трансфере форварда .

«Горожане» рассчитывают подписать 36-летнего португальца бесплатно и не намерены включать в сделку нападающего , сообщает журналист Фабрицио Романо.

, в свою очередь, по данным источника, планирует продать Роналду не менее чем за 30 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года.

Жорже Мендеш, агент Роналду, в настоящее время находится в Турине, пытаясь организовать его трансфер в другой клуб, при этом «ПСЖ» не заинтересован в игроке.

Роналду в случае перехода в «Ман Сити» будет получать 15 млн евро в год