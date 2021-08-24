«Ман Сити» не хочет платить за Роналду и включать Жезуса в сделку. «Юве» требует 30 млн евро

«Манчестер Сити» пока не делал предложений «Ювентусу» о трансфере форварда Криштиану Роналду.
«Горожане» рассчитывают подписать 36-летнего португальца бесплатно и не намерены включать в сделку нападающего Габриэла Жезуса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Ювентус», в свою очередь, по данным источника, планирует продать Роналду не менее чем за 30 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года.
Жорже Мендеш, агент Роналду, в настоящее время находится в Турине, пытаясь организовать его трансфер в другой клуб, при этом «ПСЖ» не заинтересован в игроке.
Роналду в случае перехода в «Ман Сити» будет получать 15 млн евро в год