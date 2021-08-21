Тина Канделаки: «Лимит – зло. Он не дает нашим игрокам становиться футболистами мирового уровня»

Генеральный продюсер поделилась мнением о лимите на легионеров в .

«Полностью согласна с Александром Валерьевичем Дюковым, который сказал, что лимит на легионеров надо отменять.

Лимит – это зло. Он не дает нашим игрокам становиться футболистами мирового уровня, поскольку ты конкурируешь исключительно внутри страны.

В музыкальной индустрии или в кино ситуация ровно такая же: когда ты выходишь на зарубежный рынок, ты доказываешь свою состоятельность в условиях безумной конкуренции. Тогда ты и стремишься быть лучшим среди тех, кто хочет оказаться на самом верху своей индустрии.

Сейчас в составе топ-5 клубов нашей страны примерно 30 собственных воспитанников. В основе этих клубов на поле выходит 10 человек.

С отменой лимита за место в основе придется конкурировать с португальцами, немцами, поляками, игроками из Африки и Южной Америки и так далее. Так мы сделаем наш футбол более конкурентоспособным.

Кто-то уже успел сказать: «Ой-ой-ой, клубы заполонят иностранцы». Да пусть играют. У наших футболистов будет меньше стимулов оставаться в стране за счет искусственно созданных комфортных условий. Из этой зоны комфорта надо выходить, чтобы становиться игроками мирового уровня.

А в том, что наши парни добьются такого результата, я не сомневаюсь. Были бы стимулы», – написала Канделаки.

РФС точно хочет отменить лимит на легионеров. Осталось три шага, чтобы поменять правило