Семин о реформе РПЛ: «Голландцы из Hypercube не понимают наших реалий. Завтра они уедут и забудут о России, а нам годами расхлебывать последствия»

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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин, комментируя идею об отмене лимита на легионеров, затронул вопрос реформ РПЛ, предлагаемых компанией Hypercube.

«Отмену лимита, убежден, нельзя обсуждать саму по себе. Ее надо рассматривать в комплексе со структурой проведения соревнований.

Изменения в ней сейчас предложили голландцы из фирмы Hypercube, которые, может, и руководствуются благими намерениями, но не понимают наших реалий. Завтра они уедут и тут же забудут о России, а нам придется годами расхлебывать последствия их поверхностных решений.

Проблема, что российские футболисты из-за лимита конкурируют в первую очередь с другими россиянами, действительно существует. Этот фактор надо учитывать. Но нужно и понимать, что нельзя решать один вопрос в отрыве от других, поскольку последние при таком подходе только усугубятся.

Из двух предложений РФС и Hypercube – полная отмена лимита на легионеров и изменение формулы чемпионата России – максимум можно взять что-то одно.

Не собираюсь говорить, что реформы нашему футболу не нужны, но реализовывать их нужно с холодной головой, чтобы излишний энтузиазм не сделал еще хуже, чем сейчас есть. А такая опасность, в особенности для сборной, реальна», – написал Семин в колонке.

Семин об отмене лимита: «У молодых россиян не будет шансов, они потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они за границей нужны?»

Отмена лимита и фильтр для легионеров по примеру Англии: к РПЛ подбираются большие реформы

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