Глава Hypercube: «Реформа должна помочь клубам РПЛ лучше сыграть в еврокубках. Уверен, спустя пару лет они станут успешнее»

Питер Ньювенхейс, глава компании , разработавшей программу реформ для РПЛ, высказался о вылете российских команд из еврокубков.

«Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и в квалификации. Для российского футбола такой результат не идет на пользу. Но это такие встречи, где ты делаешь это и идешь дальше, либо не делаешь и вылетаешь.

показал очень хорошую игру, сумел дважды забить крепкой сербской команде, но не повезло в серии пенальти. «Партизан» сыграл тоже хорошо, но им повезло больше.

Было очень нервно, особенно в матче «Рубина», они имели хорошие шансы, но также подвело исполнение пенальти. Удача оказалась не на их стороне.

Реформа моей компании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона-2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных.

Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», – сказал Ньювенхейс.

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