Семак о лимите: «Надеюсь, он будет отменен. С руководством «Зенита» придерживаемся одинаковых взглядов»

Главный тренер прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в , который может быть отменен в ближайшее время.

– И клуб, и вы лично выступали за отмену лимита. Обрадовала ли вас новость о том, что он может быть отменен и даже, возможно, уже со следующего сезона?

– Надеюсь, что со следующего сезона он и будет отменен.

Моя позиция осталась неизменной: я против лимита. Мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов.

Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.

– Есть ли инструмент у клуба по защите своих доморощенных воспитанников при отмене лимита?

– Думаю, речь идет о создании одинаковых условий с европейскими футбольными турнирами, где в команде должны присутствовать игроки, прошедшие через структуру клуба – то есть, молодые российские футболисты, которые в любом случае должны быть в заявке.

Это система еврокубков, и такая синхронизация с ней облегчит нам задачу. Перед каждым сезоном мы должны это учитывать.

Надеюсь, что сейчас у нас появятся единые правила для заявки и в России, и в Европе, – сказал Семак.