Семак о сборной: «Ко мне из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

Главный тренер высказался о назначении в сборную России Валерия Карпина.

«Нет, никто [из по поводу сборной] не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера – есть руководство РФС, которое принимает решение.

Карпин – прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов [в сборную] все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное», – сказал Семак.