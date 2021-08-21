Килиан Мбаппе: «Для побед не нужно каждый день ужинать с одноклубниками. Пекарю необязательно дружить с другими пекарями»

Нападающий высказался о своем статусе.

«Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой – это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других.

В футболе высокого уровня никто не сделает тебе скидку и не скажет, что ты способен на что-то. Ты сам должен убедить себя в том, кто ты есть. Эго и любовь к себе – это не прихоть звезд, это готовность превзойти себя и сделать все возможное, говорить себе «я лучший».

Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде», – сказал Мбаппе.