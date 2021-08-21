Один клуб РПЛ предложил выкупать легионерские места

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

В эти минуты на общем собрании РПЛ клубы обсуждают вопрос лимита на легионеров.

Один из клубов предложил установить тариф, согласно которому можно будет выкупить место в заявке для иностранца.

Речь идет о формате лимита, который позволит команде, нуждающейся в дополнительном легионере, выкупить место для него у клуба, у которого нет в нем потребности.

Сегодня президент РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил отказаться от лимита на легионеров.

Сообщалось, что «Рубин» проголосовал за полную отмену лимита на собрании РПЛ.

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