Один клуб РПЛ предложил выкупать легионерские места

В эти минуты на общем собрании РПЛ клубы обсуждают вопрос лимита на легионеров.
Один из клубов предложил установить тариф, согласно которому можно будет выкупить место в заявке для иностранца.
Речь идет о формате лимита, который позволит команде, нуждающейся в дополнительном легионере, выкупить место для него у клуба, у которого нет в нем потребности.
Сегодня президент РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил отказаться от лимита на легионеров.
Сообщалось, что «Рубин» проголосовал за полную отмену лимита на собрании РПЛ.