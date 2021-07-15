Бердыев возглавит «Кайрат». Ему будет помогать Кириченко

в ближайшие дни назначат главным тренером «Кайрата».

Его помощником станет , хорошо известный Бердыеву по совместной работе в «Ростове», сообщает «Матч ТВ».

В настоящее время Бердыев занимает пост советника Кайрата Боранбаева, владельца «Кайрата».

Бердыев уже возглавлял алматинский клуб с 1994 по 1995 год.

Также он известен по многолетней работе с «Рубином». 68-летний специалист покинул казанский клуб летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.

После 19 туров «Кайрат» занимает в чемпионата Казахстана 3-е место.