Бердыев возглавит «Кайрат». Ему будет помогать Кириченко

Курбана Бердыева в ближайшие дни назначат главным тренером «Кайрата».
Его помощником станет Дмитрий Кириченко, хорошо известный Бердыеву по совместной работе в «Ростове», сообщает «Матч ТВ».
В настоящее время Бердыев занимает пост советника Кайрата Боранбаева, владельца «Кайрата».
Бердыев уже возглавлял алматинский клуб с 1994 по 1995 год.
Также он известен по многолетней работе с «Рубином». 68-летний специалист покинул казанский клуб летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.
После 19 туров «Кайрат» занимает в чемпионата Казахстана 3-е место.