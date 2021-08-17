УЕФА обеспокоен состоянием газона на «Ак Барс Арене». В Казани пройдет Суперкубок Европы-2023

УЕФА выразил обеспокоенность в связи с состоянием газона на .

В письме за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса, направленном в , отмечается обеспокоенность за качество поля после матча Лиги конференций между «Рубином» и «Ракувом» (0:1).

«Обращаем ваше внимание, что вышеупомянутый матч Лиги конференций Европы УЕФА проходил летом, когда климатические условия в Казани еще позволяют иметь футбольное поле высокого качества.

Более того, ФК «Рубин» – единственный клуб, который использует стадион и в текущем сезоне провел на нем всего два официальных матча, а это значит, что поле не испытывало высоких игровых нагрузок.

Подчеркнем, что матчи УЕФА настолько важны, что Суперкубок УЕФА должен проходить на поле с безупречным качеством» – говорится в сообщении УЕФА.

Суперкубок УЕФА пройдет в Казани в 2023 году.

Война «Рубина» с «Ак Барс Ареной»: Слуцкий жалуется на газон, стадион заявляет о долге клуба в 40 млн