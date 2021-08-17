РПЛ приостановила действие сертификатов стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей, «Ахмат» и «Сочи» предупреждены

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РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на стадионах «Сочи», «Ахмата», «Рубина» и «Ростова».

«Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено.

Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье.

Для разрешения проблемы лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации.

Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча», – говорится в сообщении лиги.

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