Кафанов о Гильерме в сборной: «Обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вызов голкиперов на матчи квалификации ЧМ-2022.

«Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на . Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться.

По Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных.

Максименко недавно провел сотый матч за . Быть вратарем этой команды вообще непросто — тем более молодому голкиперу. А Александр уже несколько лет не отдает это место никому и, думаю, заслужил вызов в сборную.

В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку — с и помог добыть много очков. В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают, — не его вина. И с «Динамо», и с ЦСКА он не раз выручал команду», – сказал Кафанов.

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря