«Реал» и «Арсенал» близки к договоренности о трансфере Эдегора за 40 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

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«Арсенал» практически договорился с «Реалом» о трансфере полузащитника Мартина Эдегора.

Сумма сделки, скорее всего, составит около 34 млн фунтов (40 млн евро), сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний игрок уже согласовал условия контракта с «канонирами». Норвежец подпишет соглашение сроком до 2026 года.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал два результативных паса. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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