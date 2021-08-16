«Реал» и «Арсенал» близки к договоренности о трансфере Эдегора за 40 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

«Арсенал» практически договорился с о трансфере полузащитника .

Сумма сделки, скорее всего, составит около 34 млн фунтов (40 млн евро), сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний игрок уже согласовал условия контракта с «канонирами». Норвежец подпишет соглашение сроком до 2026 года.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в на правах аренды. За 14 матчей в он забил гол и сделал два результативных паса. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.