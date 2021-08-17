«Предложат 100 миллионов – серьезно подумаю». Президент «Фиорентины» о Влаховиче

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию об интересе различных клубов к форварду Душану Влаховичу.
«Сейчас мне трудно обсуждать эту тему, поскольку даже у меня, президента «Фиорентины», нет конкретных ответов. Но мы хотим, чтобы Влахович остался.
Если нам предложат 100 миллионов или около того, я всерьез обдумаю это. Нет смысла скрывать, что пандемия нанесла серьезный ущерб клубам, включая нас, и, получив предложение определенного размера, мы не сможем просто отмахнуться от него», – заявил Коммиссо.
Ранее сообщалось, что в подписании Влаховича заинтересованы «Атлетико», «Интер» и «Арсенал».