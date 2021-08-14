«Ванкувер» заявил о расистском нападении на игроков академии. Один из них был доставлен в больницу

«Ванкувер» сообщил о нападении на трех футболистов молодежной академии клуба.

«14 августа вечером на троих игроков нашей академии, собравшихся на улице, было совершено, как предполагается, нападение на расовой почве.

Один из футболистов находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни, и должен полностью выздороветь после операции.

Арестован один из подозреваемых, и ведется следствие. Дополнительно комментировать инцидент клуб не намерен.

С нас хватит. Наши сердца разбиты, нам тошно, мы решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.

Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных», – сказано в заявлении клуба.

Globalnews со ссылкой на местную полицию сообщает, что нападение совершалось с применением предмета, нанесшего колото-резаную рану, и 17-летний игрок, пострадавший в ходе атаки, был немедленно доставлен в больницу в стабильном состоянии.

Отмечается, что жертва и подозреваемый, которому также 17 лет, друг друга не знали.