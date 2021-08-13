«Легионеры мне не нравятся. Они лишь мешают развитию отечественной системы футбола». Министр спорта Подмосковья об отмене лимита

Министр спорта Московской области Роман Терюшков выступил против возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

«Моя позиция по лимиту не изменилась. Помню сборную СССР, в которой ни одного легионера не было в принципе – два раза выиграли Олимпиаду, ЧЕ-1960. Советские футболисты не ставили себе задачу выхода из группы – они выходили и боролись за медали.

Вот это успех, а легионеры, которые приезжают сюда, лишь мешают развитию отечественной системы футбола и подготовки отечественных футболистов с самого раннего возраста. Ведь всегда проще взять готовый материал, чем потратить время на подготовку футболистов, а это дорогого стоит.

Пусть мы 10 лет нигде не будем представлены, зато воспитаем за это время большую плеяду российских футболистов.

Легионеры мне в принципе не нравятся. Я хочу болеть и поддерживать своих пацанов, которые играют в наших дворах и ДЮСШ. Зачем мне смотреть на ребят с заграничным паспортом?

Мне нравятся – молодые ребята играют, воспитанники «Чертаново» в большинстве своем. На них приятно смотреть – Зиньковский, Сергеев, Сарвели. Через пару лет они будут радовать нас в сборной. А уйдя в под , в под Влашича и в под Ларссона – сидели бы на скамейке, и мы бы их потеряли.

Такая идеология как у «Крыльев» и «Химок» и должна быть. Здесь должна быть победа российского футбола, а не в ужесточении или смягчении лимита. Надо принимать кардинальные решения, подготавливать тренеров. Но на это нужно время – 5-10 лет. Все сразу не будет», – сказал Терюшков.

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