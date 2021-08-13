Карпин о вратарях сборной: «Кафанов в них уверен. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов. Песьяков – не для атмосферы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о принципе выбора вратарей для национальной команды, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
На сентябрьские матчи вызваны 4 голкипера: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).
– Как Кафанов объясняет такой выбор вратарей?
– Он в них уверен. Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов.
– Нет четкого первого номера. Это вас напрягает?
– Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них.
– Станислав Черчесов вызывал Сослана Джанаева для поддержания атмосферы в команде. Сергей Песьяков нужен в сборной для этого или для игры в основе?
– Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции, – сказал Карпин.
Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России
Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России
Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря