Карпин о вратарях сборной: «Кафанов в них уверен. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов. Песьяков – не для атмосферы»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о принципе выбора вратарей для национальной команды, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

На сентябрьские матчи вызваны 4 голкипера: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

– Как Кафанов объясняет такой выбор вратарей?

– Он в них уверен. Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов.

– Нет четкого первого номера. Это вас напрягает?

– Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них.

– Станислав Черчесов вызывал Сослана Джанаева для поддержания атмосферы в команде. Сергей Песьяков нужен в сборной для этого или для игры в основе?

– Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции, – сказал Карпин.

Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России

Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря

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