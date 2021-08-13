Карпин о вратарях сборной: «Кафанов в них уверен. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов. Песьяков – не для атмосферы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о принципе выбора вратарей для национальной команды, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

На сентябрьские матчи вызваны 4 голкипера: Гильерме («Локомотив»), ( ), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков ( ).

– Как Кафанов объясняет такой выбор вратарей?

– Он в них уверен. Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов.

– Нет четкого первого номера. Это вас напрягает?

– Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них.

– Станислав Черчесов вызывал для поддержания атмосферы в команде. нужен в сборной для этого или для игры в основе?

– Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции, – сказал Карпин.

Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России

Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря