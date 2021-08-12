Захаряна вызовут в сборную России на сентябрьские матчи. Его звали играть за Армению (РБК)

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Атакующий полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России на ближайшие матчи, сообщает РБК.

По информации источника, представители Армении летом пытались уговорить футболиста выступать за национальную команду этой страны, но Захарян выбрал российскую сборную.

Захарян вызывался в сборную России перед Евро-2020, но не смог дебютировать за нее из-за болезни.

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет в Москве против хорватов, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве проведет матч с Мальтой.

Статистику 18-летнего полузащитника можно найти здесь.

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