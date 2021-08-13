Алексей Березуцкий: «ЦСКА вышел немножко робко на 2-й тайм. Непростая игра, как и всегда в Ростове»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу в матче 4-го тура с «Ростовом» (3:1).

– Мы рады, что заработали три очка. Игра была непростая, как и всегда бывает в Ростове. Доволен тем, что увидел на поле.

– У ЦСКА снова два разных тайма. Так было запланировано изначально, что команда отдаст инициативу?

– Так не было запланировано, на вторую половину встречи вышли немножко робко. Но было понятно, что «Ростов» станет играть гораздо агрессивней. Есть над чем работать.

Рад, что ребята в концовке матча собрались и сделали счет более спокойным.

– Показалось, что в первом тайме команде легко давалась игра. Ожидали, что «Ростов» будет играть так робко?

– Тяжело сказать, всегда существует два фактора: или ЦСКА играл хорошо, или «Ростов» плохо. Но первым таймом я остался доволен, – заявил Березуцкий.

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