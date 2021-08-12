Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа (Le Parisien)

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Новичок «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

По данным Le Parisien, аргентинец еще не набрал форму, а его дебют состоится не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с «Реймсом» в 4-м туре.

Возможно, вернется в заявку на игру со «Страсбуром» Идрисса Гуйе, у которого был коронавирус.

Участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы под вопросом. Серхио Рамос травмирован.

Матч «ПСЖ» – «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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