Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа (Le Parisien)

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
По данным Le Parisien, аргентинец еще не набрал форму, а его дебют состоится не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с «Реймсом» в 4-м туре.
Возможно, вернется в заявку на игру со «Страсбуром» Идрисса Гуйе, у которого был коронавирус.
Участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы под вопросом. Серхио Рамос травмирован.
Матч «ПСЖ» – «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.