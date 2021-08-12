Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа (Le Parisien)

Новичок «ПСЖ» , скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против .

По данным Le Parisien, аргентинец еще не набрал форму, а его дебют состоится не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с в 4-м туре.

Возможно, вернется в заявку на игру со «Страсбуром» , у которого был коронавирус.

Участие Неймара, , , , и под вопросом. травмирован.

Матч – «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.