Леонид Слуцкий: «Не готов брать ответственность за весь российский футбол и выступления в еврокубках. Только за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» после вылета из от «Ракува» (0:0, 0:1) ответил на вопрос о выступлениях российских клубов в еврокубках.

– Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?

– Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.

Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин», – сказал Слуцкий.

Так вылетел «Рубин»: в дополнительное время – красная, гол «Ракува» и незабитый пенальти на 122-й минуте

