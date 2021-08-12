Леонид Слуцкий: «Не готов брать ответственность за весь российский футбол и выступления в еврокубках. Только за «Рубин»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ракув Лига Конференций УЕФА Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета из Лиги конференций от «Ракува» (0:0, 0:1) ответил на вопрос о выступлениях российских клубов в еврокубках. 

– Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?

– Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.

Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин», – сказал Слуцкий.

Так вылетел «Рубин»: в дополнительное время – красная, гол «Ракува» и незабитый пенальти на 122-й минуте
 

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