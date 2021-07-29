Валерий Карпин: «Совмещение допустимо, когда тренируешь «Барселону», идешь на 1-м месте и берешь сборную Испании»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему отказался от идеи совмещения работы в «Ростове» и национальной команде.

– Тот график, который был, когда я готовился и к матчам сборной, и к играм «Ростова» с «Динамо» и – голова, понятно, была забита, загружена, перегружена. Это могло быть не правильно, ни там, ни там, на сто процентов. Надо было сконцентрироваться. Быстренько все это поняли. И для «Ростова», думаю, лучший вариант – чтобы был тренер, который занимается конкретно «Ростовом». Для сборной это тоже лучший вариант. И для меня. Все стороны это решение, наверное, поддержали.

После стал понятен объем работы и в «Ростове», и в сборной. Понимал, что это слишком, перебор, ту мач, как говорят.

Ну, было тяжело. У нас очень близкие отношения с Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы друзья.

Разговор состоялся душевный, откровенный, можно назвать его так. Да, тяжелое решение и для меня, и для Арташеса Владимировича. Больно даже в глубине души или даже не в глубине, а именно на душе, больно расставаться – столько сил и нервов вложено, столько денег Арташеса Владимировича вложено. Это расставание неизвестно на сколько, но оно нам далось и до сих пор дается тяжело.

Мы все проговорили, абсолютно долгий разговор был: может, так, а может, вот это попробовать… После всех его и моих аргументов мы пришли к такому решению, что лучше, наверное, сейчас, сразу, не навредить никому, ни «Ростову», ни сборной.

– Допускаете, что через год-два-три вернетесь в «Ростов»?

– Да. Почему нет? Это не значит, что я сейчас сижу-жду. Сейчас все помыслы – со сборной России. Вернуться когда-то там – почему нет?

Я остаюсь жить в Ростове. Ростов, хотя я приезжий, стал родным городом, можно сказать. В Ростове все нравится. А что может быть через год-два-три, не знает никто. Расстались мы хорошо, правильно, как и должно было все быть. Камня за пазухой ни у кого нет.

– Вы поняли, что не вывозите две работы?

– Можно было вывезти на 50 процентов. Можно было сидеть и что-то пытаться делать. Но я понимаю, что это было бы неправильно. Чисто физически я не смог бы отдаваться на 100 процентов.

Привожу пример: через пять минут теоретическое занятие перед матчем с «Зенитом», а тут важный звонок из , допустим, от Александра Александровича Алаева, который не требует отлагательства и касается сборной. Надо идти на теорию, а голова переключается. Это отрывало, и могло быть даже хуже еще. Чтобы никому не навредить, приняли решение.

Я считаю, что совмещение может быть, это допустимо, когда тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, идешь на 1-м месте, восемь сборников у тебя, и берешь сборную Испании. Как это было при Олег Иваныче Романцеве – полсборной в «Спартаке», у все хорошо. Или как у Леонида Викторыча Слуцкого: в были основные игроки, в клубе все шло плюс-минус нормально. Так может быть. Но я понял, что в нынешней ситуации это будет неправильно. Не смогу отдаваться на сто процентов, результата не будет, – сказал Карпин.