Харри Кейн: «Я не отказывался тренироваться с «Тоттенхэмом». Вернусь в клуб завтра, как и планировал»

Форвард выступил с заявлением на фоне последних событий.

28-летний англичанин, как сообщалось, не вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом», поскольку хочет перейти в «Манчестер Сити».

«Прошло почти десять лет с тех пор, как я дебютировал за «Тоттенхэм». Каждый год вы – болельщики – дарили мне полную поддержку и любовь.

Вот почему мне больно было читать некоторые комментарии на этой неделе, ставящие под сомнение мой профессионализм.

Не буду вдаваться в детали, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал.

Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, оказывавшими мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе», – говорится в заявлении Кейна.